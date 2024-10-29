Нижегородцы могут сыграть свадьбу на фуникулере в Кремле

Нижегородский ЗАГС продолжает принимать заявки на проведение свадебной церемонии в уникальном месте — здании фуникулера, расположенном в Нижегородском кремле, сообщает pravda-nn.ru .

На данный момент доступны две даты для регистрации брака в декабре 2024 года: 6 и 20 число.

Пара может запечатлеть особенные моменты в вагоне исторического элеватора, а также зарегистрировать брак на верхней станции фуникулера.

После этого молодожены смогут прогуляться к Никольской церкви рядом с манежем и возложить цветы к памятнику святым князю Димитрию Донскому и княгине Евдокии, которые являются покровителями семейного счастья.

Фуникулер начал свою работу 15 сентября и теперь соединяет площадь Народного Единства и улицу Рождественскую с Кремлем. Он функционирует круглый год и может пропускать до 120 пассажиров в час, а вагон вмещает до 40 человек. Стоимость проезда составляет 200 рублей в одну сторону, с предусмотренными льготами для отдельных категорий граждан.