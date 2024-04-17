Нижегородцам стали платить по 1 млн рублей за заключение контракта с Минобороны

В Нижнем Новгороде до 1 млн руб выросла выплата для подписавших контракт с ВС РФ

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев увеличил размер единовременной выплаты, которую получат горожане, пожелавшие отправиться в зону спецоперации на Украине, сообщает pravda-nn.ru .

Теперь новоиспеченным бойцам, заключившим контракт с ВС РФ в нижегородских военкоматах, станут платить по 1 млн рублей.

В своем Telegram-канале градоначальник отметил, что дополнительные средства для военных выделили из казны города, Нижегородской области и Минобороны. Выплата будет производиться единоразово.

«Мы все гордимся патриотизмом и мужеством наших ребят, которые идут на СВО и ставят интересы государства выше своего личного комфорта, душой болеют за страну», — заявил Шалабаев.

По его словам, повышение единоразовых выплат для нижегородских военнослужащих — лишь малая толика той благодарности, которую они заслуживают.