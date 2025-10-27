Нижегородская область вошла в топ-5 лидеров по заявкам на президентскую премию

В этом году более 58 тысяч участников из 89 российских регионов и 58 стран поделились историями о том, как они создают возможности для других. Наибольший интерес вызвали номинации «Образование», «Культура» и «Добрые дела». Среди претендентов — педагоги, предприниматели, экологи, ученые, а также представители культуры, спорта, медиа и бизнеса.

«Более 58 тысяч человек подали заявки на второй сезон премии — и это все люди, которые создают возможности для других. Их деятельность уже формирует позитивные изменения, улучшает жизнь вокруг и вдохновляет на новые инициативы. Уверен, что в финал выйдут лучшие, и именно они будут удостоены премии «Россия — страна возможностей», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы Геннадий Гурьянов.

Сейчас заявки проходят технический отбор. Проверяется полнота анкет, наличие видеовизитки и подтверждение деятельности со стороны не менее 10 человек. К следующему этапу допускаются только те, кто выполнил все условия. После этого заявки оценивает экспертный совет из 268 представителей науки, бизнеса, культуры, спорта и общественных организаций. Эксперты учитывают масштаб пользы, количество благополучателей и подтвержденные результаты.

По итогам экспертной оценки 100 финалистов выйдут в этап народного голосования, который пройдет в национальном мессенджере MAX. Победители будут определены по итогам экспертной оценки и рейтинга голосования.

Финалистов и победителей премии объявят в декабре 2025 года. Они получат поддержку для реализации проектов, обучение в мастерской управления «Сенеж», медийную и образовательную поддержку, а также специальные возможности от партнеров премии.