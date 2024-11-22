Нижегородская область предложила план развития отношений с Сербией

На XX заседании Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 21 ноября в Санкт-Петербурге под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова и сербского министра по международному экономическому сотрудничеству Ненада Поповича, заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин представил инициативы по укреплению связей с Сербией, сообщает ИА «Время Н» .

В рамках протокола комитета стороны отметили совместные усилия в таких областях, как транспорт и инфраструктура, энергетика и промышленность, здравоохранение, технологии и другие приоритетные направления. Россия и Сербия на уровне правительств, соответствующих ведомств и бизнеса подписали ряд важных соглашений, что должно способствовать активизации двусторонней торговли, инвестиций и совместных проектов.

«Потенциал сотрудничества между Россией и Сербией впечатляющий. Мы твердо намерены вернуть торговый оборот наших стран к рекордным показателям и готовы приложить к этому все усилия. Наша задача — сделать все возможное, чтобы прекрасные политические отношения, которые связывают наши страны, имели прочную экономическую основу», — подчеркнул Решетников.

Дмитрий Старостин акцентировал внимание на значимости исторических и культурных связей, которые создают основательные условия для сотрудничества. Были предложены идеи для реализации перспективных проектов, включая развитие туризма. Нижегородская область, как один из ведущих научно-технологических и промышленных центров России, готова к обмену знаниями и опытом.

В декабре 2024 года Дмитрий Старостин планирует рабочую поездку в Сербию для углубленного обсуждения этих вопросов с представителями правительства, бизнеса и образования.