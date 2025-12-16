Нижегородская область готова к реализации новых проектов по созданию экотехнопарков, этом заявил губернатор Нижегородской области, глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Экологическое благополучие» Глеб Никитин, выступая на круглом столе «Экономика замкнутого цикла: точки роста, вызовы, перспективы» в рамках Невского международного экологического конгресса.

«Нижегородская область готова к созданию новых экотехнопарков. Мы вошли в шестерку пилотных регионов России, где они формируются. Ввод в эксплуатацию экотехнопарка на территории бывшего химического предприятия „Заря“ в Дзержинске планируется в конце 2025 года. Готовы создать еще два»», — подчеркнул Глеб Никитин.

Он добавил, что уже сейчас продукция потенциальных резидентов экотехнопаркав Дзержинске используется при производстве дорожных покрытий, создании объектов коммунальной инфраструктуры и элементов благоустройства. В качестве примера глава региона привел проект установки в 2025 году на туристических маршрутах в Нижегородской области контейнерных площадок, изготовленных из вторсырья с применением модификаторов, которые производит один из резидентов экотехнопарка — компания «Окапол».

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаевподчеркнул, что потенциальные резиденты нижегородского экотехнопарка — это действительно высокотехнологичный конгломерат, который в настоящий момент только расширяется.

«В Нижнем Новгороде закончилась земля для резидентов экотехнопарка. Востребованность компаний в механизме поддержки через такой инструмент достаточно высокий. И главное в этом отношении — регион заблаговременно начал создавать предпосылки к тому, чтобы вторичное сырье появлялось и быловостребовано. Мы с вами сейчас доказываем, что экономическая модель вторичного сырья может быть конкурентоспособна по отношению к модели с оригинальными видами сырья», — подчеркнул Денис Буцаев.

«Экотехнопарки дают возможность производителям снижать себестоимость востребованной на рынке продукции и практически сводить к нулю образование отходов производства. Считаю, подобный подход необходим как в плане устойчивого экономического развития, так и для минимизации негативного влияния на окружающую среду», — сказал Глеб Никитин.

Напомним, что в мае 2024 года президент России Владимир Путин поставил задачу по формированию экономики замкнутого цикла. К 2030 году она должна обеспечить сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. Эта задача решается в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие».

ХІ Невский международный экологический конгресс проходит в Санкт-Петербурге 22–23 мая 2025 года. Он объединяет более 1200 участников, включаяруководителей законодательных и исполнительных органов власти, представителей российских и международных экологических организаций, деловых кругов, образовательных и научно-исследовательских учреждений и общественных объединений. В числе ключевых тем для дискуссий — формирование экономики замкнутого цикла, вопросы государственной политики по развитию циклической экономики в России, национальный проект «Экологическое благополучие» как новый этап развития отрасли ТКО, законодательное регулирование отрасли, создание инфраструктуры и государственная поддержка «зеленых» проектов и др.

Организаторами ХI Невского экологического конгресса выступают Правительство РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств. Операторпо подготовке и проведению мероприятия — фонд «Росконгресс».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок ирасчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.

​В нацпроект входит 6 федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».