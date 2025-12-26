Нижегородка лишилась около 2 млн руб под предлогом обмена купюр

В Нижнем Новгороде пожилая 65-летняя женщина стала жертвой мошенников, потеряв около двух миллионов рублей. По информации пресс-службы областного управления МВД, в течение недели ей звонили неизвестные лица, выдававшие себя за сотрудников службы безопасности, сообщает pravda-nn.ru .

Злоумышленники убедили жительницу Нижнего Новгорода в том, что с ее банковских счетов происходит незаконный перевод денежных средств в недружественное государство. Для предотвращения этих операций и избежания уголовного преследования необходимо произвести обмен имеющихся банкнот на «новые».

Вскоре к пенсионерке прибыла женщина, которая передала ей мобильный телефон для поддержания связи. Следуя инструкциям, пожилая женщина постепенно сняла все свои накопления. Два раза работники банка отказывались выдавать ей крупные суммы, однако ей все же удалось снять 1 миллион 710 тысяч рублей.

Пенсионерка передала деньги той же незнакомке прямо у себя дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.