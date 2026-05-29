Перед поездкой ребенка в лагерь родителям важно заранее обсудить с ним не только распорядок дня и бытовые условия, но и вопросы личной и физической безопасности, сообщила РИАМО клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Самый главный аспект — это сексуальная безопасность и физическая безопасность. И здесь, опять же, чем меньше ребенок, тем более длительной должна быть эта беседа: „Никто не имеет права к тебе прикасаться, никто не имеет права снимать с тебя нижнее белье или рассматривать тебя“», — подчеркнула Гладких.

Она добавила, что во многом все зависит от возраста ребенка. Чем он меньше, тем больше ему нужно внимания родителя и ощущения безопасности.

«Чем меньше ребенок, тем больше ему нужно рассказать о распорядке дня, о том, кто будет с ним рядом, к кому можно обращаться. Какие нюансы могут встретиться на его пути, с чем он может столкнуться, что для него будет непредсказуемым — туалет на улице, общий душ», — сказала психолог.

По ее словам, чем меньше ребенок, тем тщательнее родителю нужно озаботиться тем, кто будет с ним рядом. Кто вожатый, кто главный заведующий по воспитательной части. Имеет смысл познакомиться с этими людьми и взять у них телефон, чтобы был контакт.

«Главная безопасность — это не проверка территории, а доверительный контакт с ребенком и ваша готовность его услышать. Если это есть — лагерь можно выбирать спокойно, ориентируясь на отзывы и программу. Если нет — никакой личный приезд не даст полной гарантии», — заключила специалист.

