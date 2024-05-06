«Никто на эту крепость штурмом не пойдет»: Баранец считает, что Харьков «сдастся сам»

Отставной полковник Виктор Баранец уверен, что российская армия не пойдет штурмом на Харьков. По мнению военного эксперта, один из крупнейших городов Украины «сдастся сам, но для этого мы создадим определенные условия», сообщает «ФедералПресс» .

Специалист полагает, что Россия не намерена задействовать сотни тысяч своих бойцов, чтобы только взять под контроль Харьков. По словам Баранца, на этот счет у военного руководства РФ имеются свои гуманные и разумные инструменты, которые помогут освободить полуторамиллионный город.

«Никто на эту крепость, с огромными домами, с толстенными стенами, с пулеметами и ракетами на чердаках, с перегороженными улицами, по своей воле штурмом не пойдет. Российские бойцы не самоубийцы», — заявил офицер в отставке.

Баранец также не исключил, что в будущем ВС РФ начнут брать южноукраинские Одессу и Николаев, хотя перед российскими войсками и сейчас стоят серьезные и требовательные задачи.