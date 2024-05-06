«Никому не укрыться»: Медведев объяснил учения Генштаба с ракетными соединениями

Медведев: учения Генштаба — подготовка к ответу Западу на ввод войск на Украину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил цель учений Генштаба с ракетными соединениями. По его словам, это подготовка к ответу Западу на возможный ввод войск на Украину.

Медведев отметил, что число западной политической элиты, которая призывает ввести войска на Украину, расширяется. Теперь в него входят Конгресс США, британское и французское руководство и некоторые личности из Польши и Прибалтики. Они же призывают применять ракетное оружие по территории России.

«Отправка своих войск на территорию бывшей Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории бывшей Украины», — написал Медведев в Telegram-канале.

Он уверен, что в этом случае никому из западного руководства не удастся укрыться — наступит мировая катастрофа. Зампред СБ РФ подчеркнул, что раньше это смогли понять Джон Кеннеди и Никита Хрущев, но не могут осознать нынешние политические элиты.

«И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — заключил Медведев.

Ранее он высказался о мирной швейцарской конференции, которая пройдет без России. По словам Медведева, это мероприятие — очередное свидетельство краха президента Украины Владимира Зеленского.