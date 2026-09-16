Николай Валуев: от голоса каждого избирателя на выборах зависит развитие России
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Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев призвал молодежь голосовать на предстоящих выборах. О важности участия в политических процессах депутат высказался на встрече с участниками движения «Лидеры Петербурга», сообщает «Петербургский дневник».
«Я рассказал ребятам, что на выборы необходимо пойти. Ведь голос каждого из нас действительно важен, он напрямую влияет на то, как будет развиваться не только Петербург, но и Россия в целом», — пояснил Николай Валуев.
Он подчеркнул, что участие молодежи в политических процессах — это возможность направить энергию на пользу для окружающих.
«Очень важно, чтобы эта энергия не угасала, а направлялась в конструктивное русло — через участие в выборах, общественных обсуждениях и реальных делах на благо города», — сказал депутат.
Также Валуев поделился личным опытом участия в выборах.
«Я делаю это с 18 лет. Как только у меня появилась такая возможность по возрасту и по праву, данному мне Конституцией, я всегда участвовал во всех выборах в России. Я понимал — от моего выбора, от одного моего голоса, может что-то зависеть. Да, мы можем ошибаться, можем быть неправы, но это тот путь, который надо пройти», — рассказал он.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Избиратели смогут выбрать один из трех способов волеизъявления, в том числе онлайн или дома.