Николай Валуев: от голоса каждого избирателя на выборах зависит развитие России

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев призвал молодежь голосовать на предстоящих выборах. О важности участия в политических процессах депутат высказался на встрече с участниками движения «Лидеры Петербурга», сообщает «Петербургский дневник» .

«Я рассказал ребятам, что на выборы необходимо пойти. Ведь голос каждого из нас действительно важен, он напрямую влияет на то, как будет развиваться не только Петербург, но и Россия в целом», — пояснил Николай Валуев.

Он подчеркнул, что участие молодежи в политических процессах — это возможность направить энергию на пользу для окружающих.

«Очень важно, чтобы эта энергия не угасала, а направлялась в конструктивное русло — через участие в выборах, общественных обсуждениях и реальных делах на благо города», — сказал депутат.

Также Валуев поделился личным опытом участия в выборах.

«Я делаю это с 18 лет. Как только у меня появилась такая возможность по возрасту и по праву, данному мне Конституцией, я всегда участвовал во всех выборах в России. Я понимал — от моего выбора, от одного моего голоса, может что-то зависеть. Да, мы можем ошибаться, можем быть неправы, но это тот путь, который надо пройти», — рассказал он.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Избиратели смогут выбрать один из трех способов волеизъявления, в том числе онлайн или дома.