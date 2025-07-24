Никита и Настя: VK Знакомства выяснили, какие имена бесят россиян

Дейтинг-сервис VK Знакомства провел исследование, чтобы выяснить, насколько имя влияет на первое впечатление и успех в романтических отношениях. В онлайн-опросе приняли участие более 1300 жителей различных регионов России. Выяснилось, что около половины российских пользователей хотя бы раз отказывались от просмотра профиля из-за не понравившегося имени. Наиболее популярными в антирейтинге оказались имена Никита (11%) и Настя (15%).

Для значительного числа респондентов (69%) имя играет важную роль при знакомстве. Женщины оказались более восприимчивы к этому фактору: 77% из них учитывают имя, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 53%.

Хотя имя редко является решающим фактором, почти половина опрошенных (45%) признались, что имеют список имен, которые вызывают у них сомнения. Каждый четвертый участник опроса имеет персональный «черный список» имен, с носителями которых они категорически не желают заводить отношения. Для 31% опрошенных имя не имеет никакого значения.

Мужчины назвали Викторию, Екатерину, Алису, Анну и Елизавету самыми привлекательными женскими именами. Женщины, в свою очередь, выделили Александра, Дмитрия, Максима, Романа и Андрея. Наименее привлекательными для мужчин оказались имена Анастасия, Галина, Ольга, Зоя и Валентина. В женском антирейтинге лидируют Никита, Сергей, Алексей, Антон и Василий.

Имена оказывают влияние и на выбор партнера в онлайн-дейтинге. Более половины россиян (51%) хотя бы раз свайпали анкету из-за имени. Среди женщин этот показатель выше (65%), чем среди мужчин (30%).

Почти половина (40%) участников опроса отметили, что некоторые имена встречаются им особенно часто. У каждого четвертого даже есть список «проклятых» имен, с обладателями которых он больше не хочет иметь общих дел.

Однако большинство россиян (84%) готовы дать человеку шанс, даже если имя вызывает негативные ассоциации. Совпадение имени нового партнера с именем бывшего не имеет значения для 51% опрошенных, у 39% это вызовет легкий дискомфорт. Только 10% считают такое совпадение серьезной проблемой для развития отношений.