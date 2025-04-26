Никита Чаплин принял участие во Всероссийском субботнике в Коломне

26 апреля по всей стране проходит традиционный субботник. В преддверии 80-летия Победы и в Год Защитника Отечества особое внимание уделяют приведению в порядок территорий у памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. Депутат Госдумы Никита Чаплин и активисты МГЕР присоединились к субботнику в Мемориальном парке Коломны, сообщила пресс-служба Никиты Чаплина.

«Здесь, на Аллее боевой славы коломенцев, мы склоняем головы перед подвигом земляков — Героев Советского Союза, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. С волонтерами Партии устроили субботник, чтобы почтить память героев и сохранить это святое место для будущих поколений. Важно помнить историю своей страны, своей малой родины, передавать эти знания детям и внукам. Пусть этот парк всегда будет местом, куда мы можем прийти и отдать дань уважения тем, кто подарил нам мирное небо», — сказал парламентарий.



Всероссийский субботник — масштабная экологическая акция, объединяющая миллионы россиян в стремлении сделать свои города и села чище и уютнее. Акция проходит при поддержке партпроектов «Историческая память» и «Чистая страна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.