Никита Чаплин назвал сроки посадки картофеля весной 2026 года

Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, при каких условиях безопасно сажать картофель весной 2026 года, сообщает Life.ru .

Аномально теплая весна 2026 года сдвинула сроки посадок: в ряде регионов работы начали на 1,5–2 недели раньше обычного. Однако ориентироваться только на календарь опасно, отметил Никита Чаплин.

«Здесь главное — не обмануться первым теплом. Забудьте про точные календарные даты. Весна бывает разной, и полагаться только на числа — рискованно», — предупредил эксперт.

Ключевой показатель — температура почвы на глубине 10–12 см. Она должна стабильно держаться на уровне +8…+10°С. В холодном грунте клубни могут загнить и не дать всходов.

Синоптики предупреждают о высоком риске возвратных заморозков во второй половине апреля. Днем воздух может прогреваться до +15°С, а ночью опускаться ниже нуля. Молодые всходы картофеля погибают уже при –3°С, поэтому при угрозе холодных ночей посадку лучше отложить на несколько дней.

