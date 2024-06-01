НИКИ детства провел квест-марафон, посвященный здоровому образу жизни

«Наш трехдневный онлайн-марафон стартовал 29 мая. Участие в нем — отличная возможность для детей и их родителей провести время интересно и с пользой. Для всех участников мы придумали увлекательные задания, которые помогли больше узнать о правильном питании, спорте и заботе о здоровье», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.



Благодаря тому, что квест-марафон прошел в онлайн формате, к нему смогли присоединиться не только жители Подмосковья, но и ребята со всей России.



«К официальному каналу марафона подключилось более 200 участников. Это ребята из Новосибирска, Сургута, Уфы, Нижнего Тагила, Казани, Сахалина, Москвы и Московской области и многих других областей и республик. Трое самых активных участников получили призы — подписку на творческие онлайн-курсы. Кроме того ребята получили еще один подарок — „Дневник здоровья“. Это увлекательный адвент-дневник, в котором ребята смогут заполнять специальные страницы, посвященные здоровому образу жизни», — добавила руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Добавим, что задания для квест-марафона готовили доктора НИКИ детства, Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы, а также врачи из других регионов, в том числе из Центров здоровья Новосибирска и Екатеринбурга.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.