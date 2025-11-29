Никаких свиней и быков: инвесторы вложились в крымскую ферму и остались без денег

Женщина, представившаяся экспертом в сфере животноводства, предложила десяткам инвесторов вложиться в ее ферму в Бахчисарайском районе Крыма. Она собрала с них 104 млн рублей, а затем заявила, что деньги украли, сообщает Baza .

Женщина по имени Наталья на сайте объявлений уверяла людей в том, что она опытный специалист-животновод. Предпринимательница искала инвесторов, чтобы те вложились в ее ферму по двум направлениям: разведение и продажа свиней и откорм быков с целью продажи мяса.

Женщина уверяла, что схема окупится за полтора года, и обещала прибыль до 33 млн рублей. В ее ферму вложились десятки людей. Инвестиции начинались от 500 тыс. рублей. Всего женщина получила более 104 млн рублей.

Сначала люди исправно получали от Натальи фотографии и отчеты. Все изменилось, когда один из инвесторов сам приехал на ферму. Он увидел, что животных здесь нет — загоны оказались пусты. Один из работников сообщил, что свиньи и быки перевезены в другое место.

Когда возмущенные инвесторы потребовали объяснений, Наталья сообщила им, что у нее украли деньги, и назвала себя банкротом. Сейчас обманутые люди требуют возбудить уголовное дело и возместить им ущерб.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что его дочь стала жертвой телефонных мошенников. Они вынудили девушку отдать им определенную сумму денег.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.