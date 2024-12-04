«Никаких сюрпризов»: Валерия рассказала, что станет бабушкой второй раз

Недавно в жизни певицы Валерии произошло знаменательное событие. Она узнает, что во второй раз станет бабушкой, сообщает сайт MK.Ru .

Ее младший сын и его жена ожидают рождения сына, и это известие вызвало у Валерии бурю эмоций — она даже заплакала от счастья. Певица поделилась, что для нее не имеет значения, родится ли внук или внучка, так как она была бы рада любому варианту.

Однако изначально ее сын пошутил, сказав, что с помощью искусственного интеллекта определил пол будущего ребенка как девочку. Когда на церемонии объявления пола Валерия узнала, что у нее будет внук, она была искренне удивлена, так как была уверена в обратном.

«Наша семья расширяется — и это здорово», — отметила певица.

Говоря о своем браке с Иосифом Пригожиным, который длится уже более двадцати лет, Валерия отметила, что секрет их счастливых отношений заключается в общих интересах и взаимопонимании. Она пояснила, что их семейный бюджет общий, и решения о покупках они принимают вместе, избегая конфликтов на финансовой почве. Певица подчеркнула, что сюрпризы не должны вызывать недоразумений, и поэтому все важные траты обсуждаются заранее.