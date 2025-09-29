Депутат Нилов: о материнстве и деторождении нельзя говорить в репрессивном ключе

Никогда не стоит рассуждать о материнстве и деторождении в репрессивном ключе, сообщил РИАМО председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее запретить дискредитацию материнства в социальных сетях на уровне закона предложил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, такая критика семьи и воспитания детей подрывает демографическую ситуацию в России.

«Чем больше высказывается таких предложений с элементами репрессивного характера, тем больше возникает раздражения среди женщин. Причем даже если это с социальной точки зрения инициатива с благими намерениями. Такие вещи нужно подавать очень аккуратно, деликатно и точно не в репрессивном формате. И, конечно, обсуждать с экспертами, оценивая последствия. Иначе обратной реакцией будут отторжение и непонимание», — сказал Нилов.

Он напомнил, что в российском законе уже есть ответственность за пропаганду чайлдфри*.

*Движение внесено в реестр экстремистских и террористических организаций в РФ

