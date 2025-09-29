Укрепить ценности: в РФ могут запретить дискредитацию материнства в соцсетях

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что в России стоит ввести законодательный запрет на осуждение и дискредитацию материнства в социальных сетях, сообщает Life.ru .

«Фразы вроде „лучше бы я не рожала“ или „вы десять раз подумайте, прежде чем заводить детей“, а также осуждающие комментарии о жизненных условиях других семей, подрывают фундаментальные ценности», — сказал спикер.

По его словам, подобные взгляды не просто обесценивают вклад матерей, но и создают психологическую нагрузку на девушек, планирующих рождение детей.

Депутат акцентировал внимание на своеобразном контенте, создающем деформированное восприятие материнства. Он отметил наличие блогов, построенных на конкретной тематике, где авторы досконально рассказывают о том, как у них «разрушились зубы из-за недостатка сна», «постоянно не хватает времени» или «дети непрерывно капризничают».

Безусловно, сложности бывают, и говорить о них необходимо, однако, когда это становится непрерывным потоком негатива, пропагандой отчаяния — это уже выходит за рамки допустимого. За подобным часто скрывается не подлинная просьба о содействии, а хладнокровный расчет на привлечение внимания публики посредством эпатажа, считает Иванов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.