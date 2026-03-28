Ничему жизнь не учит: спасенный накануне кит снова застрял в Балтийском море

Bild: спасенный накануне кит опять увяз на мелководье в Балтийском море

Горбатый кит, которого спасли 27 марта на мелководье в Балтийском море после четырехдневной операции, опять застрял в той же акватории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал Bild.

Кит увяз в Висмарском заливе в Балтийском море. Люди заметили животное на отмели.

К месту происшествия отправились сотрудники правоохранительных органов и зоозащитники.

Масса кита — около 15 тонн. Он застрял на отмели из песка у немецкого Тиммендорфер-Штранда 23 марта. 26-го числа привлекли два экскаватора, прорывших желоб рядом с животным.

В ночь на 27 марта кит выплыл в открытые воды. После этого он опять прибыл к побережью.

