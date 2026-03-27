Застрявший в Балтийском море кит смог спастись

сегодня в 09:49

Застрявшему в Балтийском море киту удалось выбраться на свободу. Он добрался до плавательного канала, сообщает SHOT .

Для его рытья привлекли плавучие экскаваторы. Где теперь находится кит, неизвестно. Однако он уже не на мелководье.

Биологи из ФРГ отправили беспилотники для поиска кита. Специалисты хотят удостовериться, что с ним все хорошо.

10-метрового горбатого кита пытались спасти четверо суток. Скорее всего, он сбился с маршрута в период миграции, обмотался сетями и застрял на песчаной отмели побережья.

На опубликованном видео кит лежит на мелководье. Его сняли с неба.

