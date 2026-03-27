Застрявший в Балтийском море кит смог спастись
Застрявшему в Балтийском море киту удалось выбраться на свободу. Он добрался до плавательного канала, сообщает SHOT.
Для его рытья привлекли плавучие экскаваторы. Где теперь находится кит, неизвестно. Однако он уже не на мелководье.
Биологи из ФРГ отправили беспилотники для поиска кита. Специалисты хотят удостовериться, что с ним все хорошо.
10-метрового горбатого кита пытались спасти четверо суток. Скорее всего, он сбился с маршрута в период миграции, обмотался сетями и застрял на песчаной отмели побережья.
На опубликованном видео кит лежит на мелководье. Его сняли с неба.
