«Ничего не чувствую, кроме боли»: Дугин об утрате убитой украинцами дочери

Российский философ и политолог Александр Дугин рассказал, как переживает смерть дочери. Дарья Дугина трагически погибла 20 августа 2022 года в результате атаки украинских террористов, сообщает kp.ru .

«С того момента я уже ничего не чувствую, кроме боли. Она не проходит. Никакого успокоения нет. Наверное, и не должно быть», — рассказал Дугин.

Он обратил внимание, что ему становится легче от общения с соотечественниками и военнослужащими. По словам Дугина, кого бы он ни встречал за эти два года, все говорят ему: «Зато Даша святая».

По словам философа, после утраты дочери он не может жить в привычном смысле этого слова. Ранее Дарья Дугина продолжала отцовскую работу политолога, а теперь сам Александр Гельевич ощущает, что продолжает дело убитой наследницы.

Дугин отметил, что уход из жизни близких — это всегда больно.

«Тот, кто потерял детей… Даже названия такому горю нет», — заключил философ.