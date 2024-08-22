«Нежный бизнес» Ленинского округа победил на фестивале спорта и творчества «Нежный Fest»

В парке «Бронницкий луг» прошел первый всероссийский ежегодный благотворительный фестиваль спорта и творчества «Нежный Fest 2024», приуроченный к 5-летнему юбилею сообщества «Нежный бизнес», передает пресс-служба администрации городского округа.

Одним из инициаторов фестиваля выступила Анна Волгина, лидер сообщества в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«„Нежный бизнес“ дает возможность развивать свой бизнес каждой из участниц сообщества. Фестиваль объединил предпринимателей из разных городов Московской области и России. Для гостей фестиваля была подготовлена очень насыщенная и интересная программа: выступление танцевальных коллективов и вокальные номера, модный показ и художественная выставка, а также можно было посетить ярмарку товаров ручной работы и фермерских продуктов „Сезон ежевики“, — рассказывает заместитель главы городского округа Татьяна Квасникова.

В первом благотворительном забеге приняли участие 13 любительских команд. Сообщество из Ленинского городского округа заняло третье почетное место. Специальным гостем фестиваля стал Сергей Агаджанян, который отбуксировал кабриолет с участницами фестиваля на расстояние 152,1 м за 3 минуты 51 секунду. Благодаря партнерам фестиваля никто не ушел без подарков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.