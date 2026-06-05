Независимые женщины чаще выбирают мужчин по внешности

Китайские ученые выяснили, что финансово независимые женщины реже оценивают доходы мужчин и чаще обращают внимание на внешность партнера, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Авторы исследования изучили феномен «четвертого поколения любви». Так называют молодых китайцев, которые считают, что женщина может первой проявлять инициативу в отношениях и принимать ключевые решения в паре. Об этом пишет PsyPost.

Специалисты опросили 661 взрослого жителя Китая. Из них 276 человек состояли в традиционных отношениях, где мужчина считается главой семьи. Еще 385 участников назвали себя сторонниками «четвертого поколения любви».

Респондентов попросили рассказать, какие качества они ценят в партнере. Также они оценили уровень доминирования и степень эмоциональной и финансовой зависимости в отношениях.

Опрос показал, что женщины, поддерживающие новую модель отношений, значительно реже придают значение материальному положению мужчин. Исследователи считают, что из-за изменения ролей в паре женщины меньше воспринимают мужчину как основного добытчика и чаще выбирают партнеров по внешней привлекательности и заботливости.

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