Незаконную рекламу и граффити убрали на остановках в 9 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали нарушения, связанные с размещением незаконной рекламы и граффити на дорожных объектах региональной сети в 9 округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники очистили остановочные павильоны на Кудиновском шоссе вблизи коттеджного поселка Колонтаевские усадьбы Богородского округа, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде и на Октябрьском проспекте в Подольске. Специалисты также убрали несанкицонированную рекламу на автобусных остановках на Фабричном шоссе в Старой Купавне, на Фабричном проезде в деревне Пирогово округа Мытищи и на ул. Первомайской в Лосино-Петровском.

Были очищены от наружной рекламы дорожные знаки в Подольске на улице Курской, в Солнечногорске в рабочем поселке Андреевка на улице Жилинской и в Мытищах в микрорайоне Пироговском на улице Фабричной. А еще реклама была убрана с опор уличного освещения в Озерах на улице Карла Маркса и в Раменском в деревне Верея на Островецком шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона призывают не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.