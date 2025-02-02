Незаконное размещение ВОЛС на ЛЭП всегда заканчивается судом

Незаконное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах воздушных линий электропередачи ставит под угрозу надежность электроснабжения потребителей, создает риски для жизни и здоровья как энергетиков, обслуживающих ЛЭП, так и сотрудников провайдеров, монтирующих провода без согласования.

Размещая линии связи на опорах ЛЭП без согласования с энергетиками, провайдеры нарушают требования закона «О связи» и нормы постановления правительства РФ, определяющего порядок недискриминационного доступа к инфраструктуре. Согласно этим документам, специальные объекты инфраструктуры, к которым относятся ЛЭП, могут использоваться для размещения сетей электросвязи только на основании договора пользователя инфраструктуры с ее владельцем.

По всем выявленным фактам инициируется претензионная работа. Провайдерам предлагается заключить договор, либо демонтировать незаконно размещенные ВОЛС, оплатив неосновательное обогащение за фактическое использование воздушных линий без договора.

Существующая судебная практика защищает право собственности. Так, сейчас в судах рассматривается 19 таких дел по искам «Россети Московский регион». И совсем недавно претензии компании к одному из провайдеров суд удовлетворил полностью.

В рамках рассмотрения позиций отдельных операторов в судах и ФАС России складывается понимание, что единственный тариф, который бы мог устроить интернет провайдеров при оплате за размещение ими на энергообъектах своих линий электросвязи — 0 рублей.

Практика нелегального подвеса ВОЛС на ВЛ говорит о нежелании платить владельцам инфраструктуры и об уклонении отдельной группы операторов от заключения договоров с сетевыми компаниями, для чего эти провайдеры инициируют иски в суд и жалуются в ФАС РФ. Одновременно с этим они продолжают получать плату за интернет и услуги связи от абонентов и снимать прибыль от своей предпринимательской деятельности.