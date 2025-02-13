Незаконная рубка нанесла ущерб лесному заказнику в Орехово-Зуеве на 3 млн рублей

На этом же месте, расположенном на особо охраняемой природной территории областного значения «Городищенский лесной заказник», лесничий встретил мужчину, который нес сосновые ветки с зеленой хвоей на свой участок, находящийся в непосредственной близости от лесного фонда.

«Общая сумма ущерба составляет почти 3 миллиона рублей. Учитывая, что ущерб причинен в особо крупном размере, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 260 УК РФ. На место преступления были вызваны сотрудники МВД, в настоящее время ведется доследственная проверка», — прокомментировала начальник отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Екатерина Гуляева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.