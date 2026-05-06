Невский проспект закроют для пешеходов 9 мая

9 мая во время шествия «Бессмертного полка» Невский проспект закроют для пешеходов. Ограничения введут в целях безопасности, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Региональный штаб ОД «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге рассказал, что ограждения сместят к фасадам зданий. В результате Невский проспект на время прохождения колонны будет полностью закрыт для пешеходов.

«Таким образом, посмотреть шествие в качестве зрителя на тротуарах главной городской магистрали в этом году не получится», — пояснили в штабе.

Ограничения затронут жителей домов и сотрудников организаций на Невском проспекте. С 6:00 до 12:00 они смогут проходить по тротуарам только в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. С 12:00 и до окончания движения колонны проход будет временно закрыт.

Пересечь проспект с 6:00 до 12:00 можно будет на перекрестках с набережной канала Грибоедова, Садовой, Литейным, Владимирским и Лиговским проспектами (станция метро «Площадь Восстания»). Во время прохождения колонны эти переходы закроют.

Организаторы также рекомендовали ограничить работу торговых точек и заведений общепита по маршруту шествия и призвали горожан, не участвующих в акции, воздержаться от посещения Невского проспекта.

