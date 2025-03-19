Неврозы и проблемы в отношениях: какие последствия могут быть у детских травм

Психолог Диана Машкова рассказала, к каким серьезным последствиям могут привести детские травмы и как родителям этого избежать, сообщает «ФедералПресс» .

Психологическая травма возникает из-за сильных переживаний, которые подрывают у ребенка чувство безопасности.

«Она может привести к серьезным проблемам в будущем: тревожным расстройствам, неврозам, психическим заболеваниям», — предупредила Машкова.

Травмы возникают из-за регулярного физического, эмоционального или сексуального насилия, а также когда потребности ребенка игнорируют, объяснила психолог.

По ее словам, если родители иногда раздражаются на ребенка и отказывают ему в чем-то, но в целом заботятся, поддерживают и показывают свою безусловную любовь (когда любят несмотря ни на что), то все будет в порядке.

При этом важно не допускать серьезных ошибок, таких как наказание молчанием, постоянная критика и обесценивание ребенка, пренебрежение к нему и его нуждам, частые ссоры и взаимные оскорбления между родителями, а также зависимости у взрослых (алкоголизм и наркомания).

Все это может сформировать у ребенка высокую тревожность, неуверенность в себе, низкую самооценку и постоянный страх быть отвергнутым, а также агрессивность или, наоборот, привычку быть в роли жертвы. Как следствие — во взрослом возрасте у человека с подобными травмами часто возникают проблемы в отношениях, в том числе созависимость или избегание близости, отстраненность, игнорирование собственных потребностей и ощущение своей ненужности, сложности с личными границами и даже возможные проблемы с законом, отметила специалист.