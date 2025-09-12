Невролог рассказала, как ребенку-левше быстрее адаптироваться в школе

В настоящее время школьные педагоги окончательно отказались от практики переучивания левшей, признав ее не только бесполезной, но и вредной. Однако, несмотря на прогресс, мир по-прежнему ориентирован на правшей, что создает определенные трудности для 10% леворуких людей. Врач-невролог, детский невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степаненко в разговоре с РИАМО рассказала, как родители могут помочь своему ребенку-левше адаптироваться к учебе в школе, несмотря на особенность.

Степаненко обратила внимание на то, что среди левшей много талантливых личностей, а исследования показывают, что они часто достигают высоких профессиональных успехов. Но в детстве таким детям требуется особая поддержка. Их мышление и восприятие мира имеют свои нюансы, которые отличаются.

Левши мыслят иначе

Пространственное восприятие — им сложнее ориентироваться в понятиях «лево» и «право»;

Логика и анализ — информация усваивается поэтапно, требуется больше повторений;

Эмоциональность — они более впечатлительны, склонны к перепадам настроения;

Творческий подход — хорошо развито образное мышление, но могут быть трудности с точными науками.

«Перечисленные особенности не делают левшей менее способными — просто их мозг работает по-другому», — отметила невролог.

Что делать родителям?

Родителям детей-левшей важно создать комфортную среду обучения, не выделяя особенность ребенка как недостаток. Пространственная ориентация часто вызывает трудности у таких детей — они путают правую и левую стороны. Решить эту проблему можно простым способом: наденьте яркий браслет на левую руку ребенка или сделайте заметную отметку на его обуви.

Не стоит постоянно напоминать ребенку о его леворукости, чтобы он не чувствовал себя «особенным» в негативном смысле. Вместо этого лучше незаметно адаптировать окружение — например, договоритесь с учителем о месте за партой с левой стороны.

Для гармоничного развития важно тренировать координацию обеих рук. Предложите ребенку занятия, которые этому способствуют: игры с мячом, лепку или музыкальные инструменты. Однако помните главное правило — никогда не заставляйте левшу писать правой рукой, это может негативно сказаться на его развитии.

Исследования показывают, что дети-левши обычно требуют больше времени для выполнения заданий. Эксперты рекомендуют родителям проявлять терпение и не подгонять ребенка, так как давление только усиливает стресс и может ухудшить результаты. Разумнее предоставить дополнительное время или разделить сложную задачу на несколько простых шагов.

Для эффективного обучения левшам необходимо многократное повторение материала. Педагоги советуют использовать визуальные инструменты: таблицы, схемы и другие графические элементы, которые помогают структурировать и закреплять информацию.

Правильная организация рабочего пространства играет ключевую роль в комфортном обучении. Специалисты подчеркивают важность правильного освещения — свет должен падать с правой стороны, а тетради располагаться под комфортным углом. На рынке представлены специальные принадлежности для левшей, включая особые ручки и ножницы с перевернутым лезвием.

Образное мышление — это сильная сторона левшей, поэтому наглядные пособия значительно повышают эффективность их обучения. Яркие рисунки, цветные стикеры и диаграммы помогают лучше усваивать и запоминать учебный материал.

Развитие навыков у особенных детей требует терпения и поддержки. Регулярные занятия с прописями, разработанными специально для леворуких детей, а также упражнения на моторику помогают преодолеть типичные трудности — зеркальное написание и пропуски строк при письме.

«Во время чтения полезно использовать вспомогательные средства, такие как линейки или тонкие картонки в качестве закладок, чтобы ребенок не терял нужную строку в тексте. Особенно важно создавать позитивную атмосферу для левшей — они нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке. Акцентируйте внимание на их достижениях, а не на ошибках, регулярно хвалите за успехи, помогая им обрести уверенность в своих способностях», — добавила невролог.

Переучивать или нет?

Исследования современных ученых доказали, что при переучивании левшей на использование правой руки дети получают большой стресс. При переучивании могут возникнуть неврозы и даже заикание. При переучивании у ребенка замедляется реакция на запоминание, понимание, например, условий задачи, что создает дополнительные трудности с обучением. Гораздо важнее помочь ребенку адаптироваться, сохранив его природные особенности.

Преимущества леворукости:

Творческие способности — многие левши талантливы в искусстве, музыке, литературе;

Хорошая координация — успехи в спорте (теннис, фехтование, бокс);

Гибкость мышления — умение находить нестандартные решения.

«Леворукость — не отклонение, а вариант нормы. Если ваш ребенок левша, помните: ему нужны не переучивание, а понимание и грамотная поддержка. Создайте комфортные условия, и он сможет раскрыть свой уникальный потенциал! Главное — чтобы ребенок чувствовал: его особенность делает его особенным, а не „неправильным“», — заключила Степаненко.