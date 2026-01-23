Невролог объяснила россиянам, почему детей-левшей нельзя переучивать

В современном мире люди все чаще отказываются от ручного письма в пользу гаджетов. Однако этот навык крайне важен для развития мозга, особенно у детей. При ручном письме задействуется большая часть мозга, которая улучшает в том числе память. В разговоре с РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталья Степаненко рассказала об опасности переучивания детей-левшей на правшей.

У большинства людей ведущей является правая рука, которая контролируется левым полушарием мозга, отвечающим за речь. У левшей картина более сложная: часто встречается более выраженная роль правого полушария и другая асимметрия в моторных и речевых областях.

По словам Степаненко, масштабное исследование показало, что у левшей в некоторых областях правое полушарие характеризуется относительно большим объемом серого вещества, что свидетельствует о перераспределении мозговых ресурсов для более эффективного управления ведущей левой рукой. У людей со слабо выраженной ведущей правой или левой рукой, а также у амбидекстров часто наблюдается усиленное взаимодействие между полушариями, что может влиять на стратегии решения задач и обработку информации.

Почему нельзя переучивать левшей

Невролог подчеркнула, что попытки переучить ребенка-левшу писать правой рукой могут иметь негативные последствия. Исследования указывают на связь между такими действиями и изменениями в структуре базальных ганглиев, а также потенциальными трудностями в моторике и речи.

Также, по словам специалиста, у детей с разной доминирующей рукой могут наблюдаться различные сильные стороны, и рукопись может служить способом наблюдения за тем, как мозг координирует движение и внимание.

Даже в эпоху цифровых технологий необходимо сохранить в школьном расписании и в повседневной жизни место для ручного письма: в такие моменты мозг не просто работает по инерции, но и выстраивает сложные нейронные сети, способствующие обучению, памяти и развитию воображения.

Польза от ручного письма

Степаненко рассказала, что письмо от руки — это не просто дань эстетике и красивым блокнотам, это активная работа мозга, имеющая особое значение для детей. Электроэнцефалография (ЭЭГ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) показывают, что при письме от руки активизируется более обширная область мозга, отвечающая за движение, восприятие, память и речь, чем при печати на клавиатуре. Когда рука выводит каждую букву, мозг получает множество сенсорных сигналов: визуальные (как выглядит буква), тактильные (ощущение скольжения ручки по бумаге), моторные (какая траектория движения необходима), которые интегрируются с речевыми центрами.

Для детей, находящихся на этапе обучения письму, этот процесс имеет первостепенное значение. Самостоятельное формирование букв способствует установлению прочных связей между звуком, символом и движением, что в дальнейшем положительно влияет на развитие навыков чтения, правописания и расширение словарного запаса. В одном исследовании было установлено, что дети, практиковавшие письмо от руки, лучше запоминали буквы и демонстрировали более высокую скорость чтения по сравнению с теми, кто тренировался только на клавиатуре.

День ручного письма

Ежегодно 23 января в мире отмечают День почерка, также известный как День ручного письма (Handwriting Day). Этот праздник был создан для того, чтобы подчеркнуть важность уникальности рукописного текста, необходимость упражняться в письме от руки и индивидуальность почерка каждого человека.

История рукописного письма насчитывает тысячелетия, и, вероятно, на протяжении этого времени люди пытались установить связь между почерком и характером человека. Аристотель, а также выдающиеся деятели итальянского Ренессанса, размышляли о связи почерка с духовным миром человека. В этот день в школах, а также в других образовательных и общественных организациях часто проводят занятия, направленные на популяризацию ручного письма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.