Невролог объяснила, как человеческий запах помогает влюбиться

Любовь — одно из самых загадочных и прекрасных переживаний в жизни человека. Практика показывает, что люди не задумываются о связи мгновенной симпатии к человеку и часто все списывают на привлекательную внешность и харизму. Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала в разговоре с РИАМО, что на самом деле запах человека играет не малую роль в формировании чувства влюбленности.

«Мы редко осознаем это, но наше обоняние улавливает куда больше, чем кажется. Помимо привычных ароматов, мы бессознательно воспринимаем феромоны — химические сигналы, которые выделяет тело каждого человека. За их распознавание отвечает вомероназальный орган, или орган Якобсона, — крошечная структура в носовой полости. Долгое время считалось, что у взрослых людей он атрофируется, но современные исследования доказали: этот „шестой нос“ продолжает работать всю жизнь, пусть и незаметно для нас», — рассказала Чудинская.

Как запах управляет чувствами?

Феромоны не пахнут в привычном понимании — человек не ощущает их сознательно. Однако они влияют на эмоции и могут вызывать чувство спокойствия или возбуждения. Также они влияют на сексуальное влечение. Феромоны подсознательно «подсказывают», насколько генетически совместимы партнеры. А такженекоторые запахи ассоциируются с безопасностью и комфортом.

Женщины особенно чувствительны к мужским феромонам в определенные дни цикла. А у пар, долго живущих вместе, обонятельные рецепторы со временем «подстраиваются» под запах друг друга — это одна из причин, почему со временем страсть может превращаться в глубокую привязанность.

Когда нос подводит?

«К сожалению, не все могут в полной мере ощущать эту „химию любви“. Искривленная носовая перегородка, хронический ринит или аллергия значительно снижают обонятельную чувствительность. В результате человек может буквально „проходить мимо“ своей судьбы, не уловив тот самый, единственный запах», — отметила невролог.

Любовь по-прежнему остается чудом, но наука постепенно раскрывает ее механизмы. И кто знает — возможно, ваша вторая половинка уже где-то рядом, и ваши носы уже «договорились», пока разум еще сомневается.