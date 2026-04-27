Работать невозможно: косметологам в России блокируют оборудование

Сотрудница одной из российских косметологических клиник пожаловалась на блокировку оборудования, у которого «слетает» прошивка.

Косметолог из Казани рассказала, что в их клинике из-за блокировки перестал работать Volnewmer. Сотрудники были вынуждены приехать в клинику поздно вечером в выходной день, так как аппарат не работает, а специалисты по ремонту не выходят на связь.

«Слетела лицензия, потому что заблокировали все иностранные IP-адреса, а он (Volnewmer — ред.) работает по Wi-Fi. <…> Я честно не понимаю, кому переходит дорогу этот аппарат, что его блокируют, просто невозможно работать», — рассказала девушка.

Специалист добавила, что знает о множестве аналогичных случаев блокировки косметологического оборудования, в том числе Volnewmer и BBL.

Volnewmer — монополярный радиочастотный аппарат для неинвазивного лифтинга, омоложения кожи и эффекта волюмизации. Разработан южнокорейской компанией Classys.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.