«Невозможно быть в стороне»: военкор Школа отметила важность спецпроекта РИАМО

Военкор Школа о спецпроекте РИАМО: нужно помнить о жертвах, принесенных в ВОВ

Память о подвигах наших предков в годы Великой Отечественной войны была и остается одним из краеугольных камней решения, которое принял Донбасс в 2014 году и вся Россия в 2022 году. Поэтому так важны свидетельства событий во время ВОВ, сообщила РИАМО военкор Анна Школа.

Проект РИАМО «Герои-военкоры» запустили в год юбилея Победы в ВОВ. Он посвящен доблестным свидетелям страшных и трагических событий — военным корреспондентам. В проекте идет речь о великих предках и бесстрашных современниках. Можно узнать о Юрии Жукове, Павле Мусьякове, Аркадии Первенцеве и других.

«Зная, сколько крови было пролито за то, чтобы земля, на которой мы живем, оставалась нашей, невозможно оставаться в стороне от происходящих событий», — сказала Школа.

Она подчеркнула, что с каждым годом становится все меньше людей, которые были очевидцами истории Великой Победы, и все больше предпринимается попыток стереть всю возможную информацию о годах этой войны.

«Именно поэтому так важны подобные проекты в наше время. Всеми силами необходимо напоминать нынешним и будущим поколениям о том, какую жертву принесли предки ради нашего блага», — добавила военкор.

По ее словам, что касается работы журналистов в условиях ведения боевых действий, то, чем больше погружаешься в тонкости работы тех, кто был раньше, тем меньше хочется жаловаться. Остается только желание слушать советы предшественников сквозь года и восхищаться качеством их работы.

Герои-военкоры

Фото - © РИАМО

Авторы спецпроекта РИАМО изучили архивы, биографии военкоров, их произведения. Они постарались выбрать и показать трогательные и знаковые человеческие истории, представить читателям воспоминания, мемуары, показать, как опасен и нелегок труд соотечественников, предшественников, коллег-журналистов, как трудны были их быт и работа.

Спецпроект также рассказывает, как работают военкоры-современники, насколько изменилась техническая составляющая, на какой риск идут профессионалы, добывая правду.