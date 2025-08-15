Невинный флирт на стороне: мелочь или звоночек?

Флирт партнера на стороне может говорить о том, что человек не удовлетворен текущими отношениями и пытается найти в другом человеке то, чего ему не хватает, сообщил РИАМО психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Александр Зудин.

«На самом деле он редко бывает невинным и чаще всего выступает как тревожный звонок для отношений. Когда один из партнеров начинает искать внимание на стороне, это как правило говорит о неудовлетворенных потребностях. Человеку не хватает признания, восхищения или эмоциональной близости в текущих отношениях. И он бессознательно пытается заполнить эту пустоту. Это может указывать на дефицит внимания, скуку или эмоциональную отстраненность», — объясняет Зудин.

Даже если флирт не перерастает в физическую измену, он уже является эмоциональной изменой. Вместо того, чтобы решать проблемы внутри пары, человек ищет утешение и подтверждение своей ценности за ее пределами.

Поэтому вместо того, чтобы игнорировать такой флирт или скандалить, его нужно воспринять как сигнал для откровенного разговора о том, чего не хватает в отношениях, чтобы вместе вывести отношения на новый уровень или вернуть искру.