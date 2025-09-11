Нет постоянного дохода, иногородний: портрет типичного преступника в Москве

Типичный преступник в Москве не имеет постоянного дохода и не живет в столице

Специалисты прокуратуры составили портрет типичного преступника в Москве по данным за 7 месяцев. За это время в городе выявлено более 19 тыс. лиц, совершивших различные преступления, из них более половины (59,7%) — не москвичи (11,9 тыс.), сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Преступления в мегаполисе совершали по большей части люди в возрасте от 30 до 49 лет — 10 553 (53%). Также это чаще всего мужчины (83,1%), а не женщины (18,7%), т. е. мужчины — более 16 тыс., женщины — свыше 3 тыс.

Основная масса преступлений в Москве совершена людьми, у которых нет постоянного источника дохода — 11,4 тыс. (57,2%). Кроме того, злоумышленники чаще всего имели среднее (общее и профессиональное) образование — 13,6 тыс., реже — высшее, 5,1 тыс.

При этом на 20,4% уменьшилось количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения (2,1 тыс.).