Нет ЛГБТ* и порнографии: в ГД предложили создать чек-лист для проверки игр

В Госдуме хотят проверять игры и наказывать за склонение детей к онлайн-казино

В Государственной думе призвали начать проверять игры на деструктивное влияние, а также ввести уголовную ответственность за вовлечение подростков в азартные игры. Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова считает, что такие действия помогут не допустить того, чтобы интернет использовался, как элемент информационной войны против детей. Нынешняя система реагирования действует только «по хвостам». Необходимо сформировать проактивную защиту.

Лантратова выступила с идеей сформировать чек-лист, по которому изготовители смогут проверять игры и игрушки. Им нужно удостовериться, что продукция не содержит сцены порнографии, насилия, суицида, ЛГБТ*-пропаганды, оскорбления России, семьи.

Еще Лантратова выступила с инициативой внести в Уголовный кодекс России новые составы преступлений за склонение несовершеннолетних детей к игре в онлайн-казино и ставки. Еще она предлагает усилить статью 151 УК РФ за вербовку подростков на диверсии и поджоги в Сети.

Еще Лантратова хочет разработать полноценный закон о регулировании видеоигр. Он может включать в себя обязательную маркировку, идентификацию пользователей, экспертизу на деструктивный контент, а также меры поддержки российских разработчиков.

*Международная организация ЛГБТ признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.