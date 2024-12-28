Нет компромиссов: чем можно угостить собаку с новогоднего стола

Кинолог Голубев: у собаки должны быть свои угощения, а не с новогоднего стола

Многие знают, что еда с праздничного стола может быть опасна для питомца, но когда жалобно смотрит пес, даже самый стойкий хозяин захочет его чем-то угостить. Не вся человеческая еда одинаково вредна для собаки, кое-чем все-таки можно угостить питомца с новогоднего стола, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если вы любите свою собаку, то не станете кормить ее с новогоднего стола, даже если она смотрит на вас самым жалобным взглядом. Здесь нет компромиссов: еда с праздничного застолья вредна для питомца. В некоторых случаях такая пища может принести серьезный вред здоровью собаки. Чтобы не испортить праздник, лучше отказаться от идеи разделить праздничные угощения с питомцем и приготовить ему свои», — заявил Голубев.

Что точно под запретом

Нельзя угощать собаку хлебом, жареным мясом, любыми салатами, заправленными майонезом, бутербродами с икрой или рыбой, нарезкой из копченой колбасы, жульеном и другой жирной пищей. Даже одноразовое употребление жареного мяса может стать причиной острого отравления и начала необратимых воспалительных процессов в организме. В этом случае праздник закончится в кабинете ветеринарного врача. Жирная, жареная пища токсична для собак. Кроме того, в блюдах могут попадаться специи, майонез, уксус, лук, чеснок и другие вредные для собаки добавки.

Конечно, многие собаки равнодушны к сладостям, но некоторые могут выпрашивать десерт. Сладкое также вредно для питомцев. Не делитесь с собакой своим шоколадным тортом или конфетой, у любимца должны быть свои угощения.

Чем можно угостить любимца

Есть некоторые продукты, которыми вы все же можете угостить любимца. Например, для приготовления одного из самых популярных салатов на новогоднем столе — оливье, вы будете использовать вареное яйцо, картошку, морковку и докторскую колбасу. Вы можете оставить небольшую часть яйца, картошки или морковки, чтобы угостить ими питомца. Также можно предложить маленький кусочек докторской (не копченой) колбасы.

Собаку можно угостить сыром. Но с этим лакомством важно не переборщить. Многие используют его для дрессировки. Вы можете предложить собаке кусочек, но будьте внимательны, питомцу можно давать сыры твердых сортов, нежирные, малосоленые и в небольших количествах.

В качестве лакомства вы можете дать собаке фрукт, например, яблоко. Это отличное сладкое угощение для любимца. Для этого подойдут также груша, арбуз, дыня. Но ни в коем случае не угощайте собаку виноградом, изюмом и продуктами с содержанием винограда, поскольку они могут стать причиной развития острой почечной недостаточности у собак (если собака съест их в большом количестве вместе с косточкой).

Лучше заранее приготовить лакомства для собаки. Например, отлично подойдут мясные субпродукты: кусочки легкого, сердечки или печень. Кроме того, вы можете приобрести специализированные лакомства в зоомагазине. Ими можно безопасно угощать любимца.

Новый год — это семейный праздник, и хочется его разделить в том числе со своей собакой. Чтобы не провоцировать питомца на попрошайничество или воровство со стола, перед застольем хорошо покормите любимца и предупредите своих гостей, что собаке нельзя предлагать человеческую еду. После нескольких неудачных попыток питомец скорее всего пойдет отдыхать и перестанет просить угощения.