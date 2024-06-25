Несколько тысяч свечей зажгли в Ленинском округе в честь Дня памяти и скорби

В ночь с 21 на 22 июня на Аллее Славы в Видном состоялась акция, посвященная 83-й годовщине начала Великой Отечественной Войны. Здесь в память о героях Великой Отечественной войны зажгли несколько тысяч свечей. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Эта война оставила след в каждой семье, и мы обязаны помнить и чтить каждого, кто жертвовал своей жизнью за будущее нашей страны», — сказал глава Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что в ходе церемонии была объявлена минута молчания в память о героях, после чего все участники возложили цветы к Вечному огню. Завершением мероприятия стала акция «Свеча памяти» — волонтеры, депутаты и другие выложили на площади у Вечного огня слова «помним» и «скорбим» из свечей.

В мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов Ленинского округа, настоятель Успенского храма г. Видное иеромонах Софроний Горохольский, сотрудники УМВД России по Ленинскому городскому округу, ветераны округа, волонтеры Победы, участники «Молодой гвардии Единой России» и многие другие.

По случаю Дня памяти и скорби в Ленинском округе прошли свыше 20 мероприятий. Например, 22 июня в 18:00 часов на площади у кинотеатра «Искра» состоялся концерт-реквием «Тот первый день войны и первый шаг к Победе».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.