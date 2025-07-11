Несколько тысяч человек ежедневно посещают пляжи в Дубне

Два пляжа в Дубне — в Парке семейного отдыха и на Менделеевской набережной — имеют в этом сезоне официальный статус городских, напомнили в пресс-служба администрации муниципалитета.

Они обустроены в соответствии с единым стандартом, установленным для Подмосковья, для которого обязательно наличие контейнеров для сбора мусора, туалетов, спортивных площадок и торговых точек с прохладительными напитками.

«На обоих пляжах перед началом сезона проведена комплексная подготовка территорий», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Водолазы обследовали дно, почищен песок на береговой полосе, отремонтированы пляжные элементы — скамейки, урны, кабинки для переодевания. Также проведена акарицидная обработка, на воде установлены боновые ограждения. С этого года здесь заработал пункт велопроката.

Напомним, набережная Волги в Дубне, вдоль которой расположены пляжи, вошла в топ-5 парков Подмосковья по посещаемости в этом году.

Сейчас, в жаркую погоду, пляжи в Дубне ежедневно посещают несколько тысяч человек — жителей и гостей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.