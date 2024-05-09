Несколько сотен человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк» в Берлине

Около сотни человек стали участниками шествия «Бессмертного полка» в Берлине в День Победы. Люди собрались в парке Тиргартен, сообщает ТАСС.

В парке горожане возложили цветы к мемориалу павшим советским воинам. Некоторые участники акции принесли Знамя Победы, в толпе пели песни военных лет и кричали «Ура!»

Когда участники акции выстроились, полицейские решили пускать их к памятнику группами по 10 человек и в сопровождении правоохранителей. Граждан это возмутило — некоторые люди начали вступать в перепалку со стражами порядка.

Порядок столице Германии 9 мая обеспечивают около 1,1 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

В этом году такие же мероприятия проходят и других городах Германии, в том числе в Аугсбурге, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне.

В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб «Бессмертного полка» России принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате.