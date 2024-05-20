Дацик спарринговал в лесу с 19-летним сыном перед боем с Тернером

Вячеслав Дацик тренировался с сыном в лесу перед боем с ирландцем Тернером

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, известный как «Рыжий Тарзан», показал процесс подготовки к схватке с Шоном Тернером. Спортсмен потренировался в лесных условиях, а на роль спарринг-партнера взял своего 19-летнего сына, сообщает газета «Известия» .

В лесу Дацик приседал с тяжелым бревном на плечах, прыгал на большой пень и выполнял бойцовские упражнения. В ходе тренинга «Рыжему Тарзану» помогал его 19-летний сын Ярослав.

Ранее в Москву приехал сам Шон Тернер, чтобы подготовиться к поединку с Дациком. По прилете ирландец уверял, что намерен «просто убить» своего оппонента в клетке.

«Да все они болтают перед боем! Это же надо не языком чесать, что порву там, съем, а надо сделать. Вот 24 числа выйдем и посмотрим, что он может сделать», — ответил Дацик.

Российский боец также поделился, что намерен «порадовать» своего иностранного противника «родненькой любимой колхозочкой».