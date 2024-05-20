В гибели 7-летнего мальчика при пожаре в Подмосковье разбираются следователи
Фото - © Медиасток.рф
В Раменском горокруге следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после того, как в дачном доме поселка Ильинский после пожара нашли тело 7-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Предварительно установлено, что 19 мая возгорание в дачном доме произошло из-за непотушенного камина в ночное время. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, провели опросы и назначили ряд экспертиз, которые помогут установить, что на самом деле произошло.
Расследование дела находится на контроле Раменской городской прокуратуры. Точная причина смерти ребенка будет установлена в ходе экспертизы.
Ранее серьезный пожар охватил дом в Нижнем Новгороде. В результате происшествия пострадали в том числе трое детей.