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Трое детей и взрослый пострадали при пожаре в доме в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел пожар в многоквартирном доме. Пострадали четыре человека, трое из которых — несовершеннолетние, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональный главк МЧС России.

Сигнал о возгорании поступил на диспетчерский пульт 13 мая. Огонь охватил часть многоквартирного дома на улице Кораблестроителей.

Подоспевшие на место ЧП спасатели ликвидировали возгорание на площади 19 кв. м. Из опасной зоны также эвакуировали 15 человек, в том числе 6 детей.

Информации о характере травм у пострадавших не приводилось. Причины и обстоятельства пожара выясняют специалисты.