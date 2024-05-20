Звезда «Уральских пельменей» вызвала волну хейта ярким нарядом для свидания

Илана Дылдина отвергла критику своего наряда для романтического вечера с мужем

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина столкнулась с волной критики в социальных сетях после того, как опубликовала фото со свидания с мужем, предпринимателем Дмитрием Дылдиным, сообщает Газета.ru .

На снимках актриса была одета в розовое платье, яркие колготки с анималистичным принтом и босоножки на высоком каблуке.

Многие пользователи сочли наряд Дылдиной безвкусным и неудачным, резко осудив ее выбор. Однако артистка ответила критикам, что имеет право одеваться так, как хочет, и не собирается спрашивать одобрения у незнакомых людей.

Дылдина замужем за Дмитрием с 2014 года, они познакомились в московском ресторане. По словам звезды, их брак крепкий благодаря взаимопониманию и уважению друг к другу. В 2015 году у пары родилась дочь Диана.