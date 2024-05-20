Сельхозпроизводителей Подмосковья приглашают на «Неделю Российского ритейла»

28 и 30 мая состоится 10 Международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского ритейла — 2024». Мероприятие объединит экспертов отрасли, производителей и поставщиков продукции, бизнеса и власти. На одной площадке участники смогут обсудить перспективы развития современной розничной торговли и в рамках живого общения обменяться опытом, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Ежегодно на «Неделю Российского ритейл» съезжаются лидеры ритейл-индустрии и производители со всей страны, которые демонстрируют свои передовые наработки и идеи. Мероприятие выступает площадкой для обсуждения вопросов и достижений в сфере торговли и драйвером для поиска решений возникающих проблем и обмена опытом. В рамках трехдневного крупнейшего отраслевого форума запланирована насыщенная программа, разделенная на тематические блоки. Производители смогут обсудить условия поставок своего товара в крупнейшие федеральные и региональные сети России», — сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

В программе: 28 мая — биржа контактов российских торговых сетей и маркетплейсов с производителями и поставщиками по категориям: продукты питания и сельхозпродукция; бытовая химия, парфюмерно-косметическая продукция, товары для дома и сада, строительства и ремонта. 30 мая — биржа контактов зарубежных торговых сетей с субъектами МСП — производителями и поставщиками по категориям FOOD и NON-FOOD.

В рамках мероприятия также состоится презентационная сессия «Производственная кооперация и сбыт — окно возможностей для МСП».

Для включения субъектов МСП в состав делегации Корпорации МСП необходимо в срок до 22 мая 2024 г. пройти регистрацию по ссылке.

Мероприятие состоится по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, Конгресс-центр ЦМТ, Networking Hall.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.