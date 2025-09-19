Несколько десятков саженцев высадили в Лосином острове в Мытищах

В преддверии Дня работника лесного хозяйства в национальном парке «Лосиный остров» прошла акция по высадке елей на участке, пострадавшем от ветровала. Участие в ней приняли профессионалы лесного хозяйства, активные жители Мытищ, представители администрации округа. Были посажены десятки саженцев ели возрастом 6–7 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для меня это особое событие. Каждый раз, приезжая в национальный парк, убеждаюсь: это настоящее место силы Мытищинского района», — сказал замглавы городского округа Мытищи Артур Суворов.

Саженцы ели и сосны способствуют улучшению качества почвы, защите от эрозии и созданию благоприятной среды для многих живых организмов. Заместитель директора по лесному хозяйству Сергей Желудев рассказал, что помимо самой высадки саженцев, территория тщательно вычищается от нежелательной растительности.

«Это необходимо для того, чтобы молодая ель могла свободно расти и развиваться, не конкурируя с более агрессивными видами. Деревья гибнут по различным причинам, таким как неблагоприятные погодные условия, пожары и вредители. Поэтому мы тщательно следим за лесовосстановлением», — уточнил Сергей Желудев.

Высадка лесных культур в «Лосином острове» — это часть долгосрочной стратегии по сохранению и приумножению лесных богатств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.