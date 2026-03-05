Неприличная опечатка: в Золотухинском районе детям выдали запоминающиеся дипломы

сегодня в 19:42

В Золотухинском районе детям выдали дипломы с неприличной опечаткой

Грамоты от главы «Золохуинского» района выдали детям на фестивале Дружбы народов в Курской области, сообщает «Подъем» .

Район на самом деле называется Золотухинским.

Неприличную опечатку заметили родители. В администрации района заявили, что во время мероприятия были трудности технического характера. За оформление дипломов отвечала начальник местного отдела культуры.

«Ошибка была исправлена, после чего всем участникам принесли извинения. Дополнительно администрация приняла меры дисциплинарного воздействия в отношении начальника отдела культуры за допущенные нарушения», — уточнили в администрации.

В Золотухинском ДК ошибку объяснили «человеческим фактором».

