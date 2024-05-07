«Неприемлемое решение»: РФ требует отмену запрета на символику 9 Мая в ФРГ

Россия потребовала отменить запрет на атрибутику к 9 Мая в Берлине

Российское посольство в Германии считает неприемлемым решением запрет властей Берлина на демонстрацию атрибутики Дня Победы 8 и 9 мая 2024 года, пишет РИА Новости .

«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8–9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — говорится в заявлении дипмиссии.

Под запрет попали Знамя Победы, георгиевские ленточки, а также элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции. На территории Германии в праздничные дни также запретили исполнять песни военных лет.

Германия запретила использовать символику победы в районах советских мемориалов. А вот за их пределами правила уже не действуют.