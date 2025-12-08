Неправильная парковка остановила вывоз мусора в Петербурге

Невский экологический оператор сообщил, что в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге увеличивается объем отходов, а неправильно припаркованные автомобили затрудняют вывоз мусора, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В новогодние праздники в Санкт-Петербурге традиционно возрастает количество твердых коммунальных отходов. Невский экологический оператор заранее усиливает работу, организуя двойной вывоз мусора по адресам с повышенной нагрузкой и корректируя маршруты на основе прошлогодней статистики.

Однако одной из главных проблем остается невозможность подъезда спецтехники к контейнерным площадкам из-за неправильно припаркованных автомобилей. Запаркованные дворы и перекрытые проезды приводят к сбоям в графике вывоза отходов, создавая эффект домино: задержка на одном адресе сдвигает весь маршрут и увеличивает время обслуживания других домов.

В праздничные дни такие задержки становятся особенно ощутимыми — контейнеры быстро переполняются, а жители сталкиваются с неудобствами. Несмотря на использование малогабаритной техники и согласование временных окон с управляющими компаниями, полностью решить проблему мешает несоблюдение правил парковки.

Контроль за ситуацией усиливает Государственная административно-техническая инспекция. Инспекторы фиксируют нарушения и напоминают, что штрафы за препятствие работе коммунальной техники для физлиц составляют от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических — от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

Для оперативного реагирования на случаи неправильной парковки во дворах действует городской онлайн-сервис, куда жители могут сообщить о проблеме через QR-код. Невский экологический оператор призвал автомобилистов внимательно относиться к парковке, чтобы обеспечить чистоту города в праздничные дни.

