Непорочное зачатие в США: в аквариуме без самцов родился акуленок

Акуленок мог родиться в аквариуме в США без самцов благодаря партеногенезу

В американском городе Шривпорт, штате Луизиана, в аквариуме, где нет самцов уже более трех лет, на свет появился акуленок, сообщает Infox .

Этот удивительный детеныш, вылупившийся из яйца калифорнийской раздувающейся акулы, получил имя Йоко. Работники океанариума отметили, что подобное событие стало для них абсолютной неожиданностью. Они выделили две возможные причины этого феномена.

Первая — партеногенез, при котором женские половые клетки могут развиваться в полноценный организм без участия сперматозоидов. Вторая причина — отсроченное оплодотворение, когда зачатие происходит через большое количество времени после спаривания.

Кевин Фельдхайм, специализирующийся на размножении акул, отметил, что самки могут адаптироваться к отсутствию самцов, сохраняя их сперму. Ученые пока не знают, как долго она остается жизнеспособной. Фельдхайм однажды наблюдал случай, когда акула сохраняла сперму самца почти четыре года.

Сотрудники океанариума в Шривпорте планируют провести для Йоко ДНК-тест, когда он станет взрослым, чтобы выяснить, как именно он родился.

Ранее в Портсмуте, Великобритании, «самец» змеи по имени Роналдо родил 14 детенышей, хотя в течение как минимум девяти лет не имел контактов с другими особями. Ученые прояснили путаницу с полом Роналдо, обнаружив, что он смог произвести потомство через партеногенез.